شيلتون يعبر إلى ثمن النهائي.. وفينوس تخسر

تأهل الأمريكي بن شيلتون بصعوبة إلى ثمن نهائي دورة واشنطن لكرة المضرب، بعدما تغلب على مواطنه المتأهل من التصفيات مارتن دام 6-4 و4-6 و6-4 عقب مباراة توقفت بسبب الأمطار.

وعانى شيلتون بعد استئناف المباراة إثر توقف دام أكثر من ساعتين، لكنه نجح في حسم المواجهة أمام دام، في أول مباراة له الموسم الجاري على الملاعب الصلبة استعدادًا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وقال اللاعب الأعسر البالغ 23 عامًا، والساعي لإحراز لقبه الرابع في دورات رابطة اللاعبين المحترفين «أيه تي بي» بعد تتويجه في دالاس وميونيخ وشتوتجارت: «أنا سعيد لأنني حافظت على هدوئي الذهني وكنت صلبًا بما يكفي لتجاوز هذه المباراة».

ويواجه شيلتون في ثمن النهائي المصنف الثاني في الدورة الفرنسي أوجو أومبير الفائز على الأمريكي الآخر أندريس مارتن 6-2 و7-5.

وفي منافسات السيدات، تلقّت الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز والمتوجة بسبعة ألقاب في الجراند سلام في الفردي، خسارتها الـ 12 تواليًا، بسقوطها أمام النمساوية أناستاسيا بوتابوفا 3-6 و3-6.

ولم تحقق فينوس صاحبة الـ46 عامًا أي فوز في إحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي أيه» منذ تفوقها على مواطنتها بايتون ستيرنز في الدور الأول من دورة واشنطن العام الماضي.

وتواجه بوتابوفا في ثمن النهائي الروسية دايانا شنايدر الرابعة.