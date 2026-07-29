الاتفاق يستوفي شروط «الكفاءة» وينتظر الشهادة

استوفت إدارة نادي الاتفاق اشتراطات شهادة الكفاءة المالية، حسبما أكدت مصادر خاصة بـ «الرياضية»، وتنتظر الحصول عليها الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدًا لاستكمال متطلبات قيد لاعبين جدد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق موسم 2026ـ2027.

ولتسجيل اللاعبين يتعيَّن على الأندية استخراج شهادة الكفاءة من رابطة دوري المحترفين، ومن ثَمّ تلقّي موافقة لجنة الرقابة المالية فيها على إبرام التعاقدات، بعد رفع أوراق كل لاعب على حدة.

وذكر لـ «الرياضية» مصدر داخل الاتفاق أن كافة اشتراطات استخراج «الكفاءة المالية» استُوفِيَت الثلاثاء، متطلعًا إلى صدورها الخميس.

وكشف عن استهداف النادي تسجيل المهاجم السويدي جوردان لارسون قبل انطلاق الموسم في 13 أغسطس المقبل، مبديًا تخوُّفه من تكرار سيناريو صفقة المغربي محمد حريمات، الذي اتفق «النواخذة» معه على الانضمام إلى الفريق قبل أن تتغيّر وجهته بسبب «طول مدّة الإجراءات الخاصة باشتراطات قيد اللاعبين»، حسب تعبير المصدر.

وانضم حريمات، الأسبوع الماضي، إلى فريق الشمال القطري، بدلًا من انتظار النادي الشرقاوي، الذي يمتلك كذلك اتفاقًا مع لارسون، مهاجم كوبنهاجن الدنماركي، للانضمام إلى فريقه.