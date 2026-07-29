«الأزياء» تدعم بناء علامات تجارية سعودية

تنظّم هيئة الأزياء، الخميس، لقاءً مفتوحًا افتراضيًا بعنوان «الأزياء وقطاع التجزئة: ربط العلامات التجارية بالمستهلكين»، ضمن جهودها المستمرة لدعم منظومة الأزياء الوطنية، بهدف تسليط الضوء على أهمية فهم سلوك المستهلك، وبناء علامات تجارية سعودية قادرة على تحقيق النمو والاستدامة في قطاع التجزئة.

وطبقًا ولكالة الأنباء السعودية «واس» يهدف اللقاء إلى استعراض أبرز العوامل التي تمكّن العلامات التجارية من بناء علاقة مستدامة مع المستهلك، وتعزيز حضورها في السوق من خلال استراتيجيات ترتكز على فهم احتياجات العملاء، وتطوير هوية واضحة، وتحقيق قيمة طويلة الأمد.

كما يتناول اللقاء ثلاثة محاور رئيسة، تشمل استعراض التغيرات في سلوك المستهلك وتوقعاته، وكيفية الاستفادة من البيانات والرؤى لبناء تجارب أكثر ارتباطًا بالعملاء، إلى جانب مناقشة أسس بناء علامة تجارية قادرة على النمو والتكيف مع المتغيرات مع الحفاظ على قيمها وهويتها، إضافة إلى استعراض العوامل التي تسهم في تطوير علامات تجارية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، بما يعكس هوية السعودية ويواكب تطلعات السوق.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة الأزياء، تأكيدًا على دورها في تعزيز التواصل مع مجتمع الأزياء في السعودية، ومشاركة الخبرات والمعرفة، ونشر أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير العلامات التجارية السعودية، ودعم نمو قطاع الأزياء.