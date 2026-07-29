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خسارة هلالية
2026.07.29 | 10:02 pm
خسِر فريق الهلال الأول لكرة القدم 0- 2 من مولودية الجزائر، بطل الدوري في بلاده، مساء الأربعاء.. وهذه هي ثالث مباراة تجريبية للفريق الأزرق خلال معسكره الإعدادي الجاري في النمسا. (المركز الإعلامي- الهلال)
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