خسارة هلالية

خسِر فريق الهلال الأول لكرة القدم 0- 2 من مولودية الجزائر، بطل الدوري في بلاده، مساء الأربعاء.. وهذه هي ثالث مباراة تجريبية للفريق الأزرق خلال معسكره الإعدادي الجاري في النمسا. (المركز الإعلامي- الهلال)