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مناورة تكتيكية

2026.07.29 | 10:20 pm
خاض لاعبو فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مناورة تكتيكية على منتصف الملعب خلال الحصة التدريبية، التي جرت الأربعاء، ضمن معسكره الجاري في هولندا، استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الفيحاء)
مناورة تكتيكية

مناورة تكتيكية

مناورة تكتيكية

مناورة تكتيكية