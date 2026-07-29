مناورة تكتيكية

خاض لاعبو فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مناورة تكتيكية على منتصف الملعب خلال الحصة التدريبية، التي جرت الأربعاء، ضمن معسكره الجاري في هولندا، استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الفيحاء)