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نجمة صاعدة
2026.07.29 | 10:51 pm
نجمة صاعدةأطاحت النجمة الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا بالكندية ليلى فرنانديز، حاملة اللقب، 6ـ2 و7ـ6 «7ـ1»، بدورة واشنطن لكرة المضرب، وحجزت صاحبة الـ 21 عامًا مكانها في ربع النهائي، الأربعاء. (الفرنسية)
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