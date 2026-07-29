ألعاب الكومنولث.. زوي تنتزع ذهبية 100م

توّجت العداءة النيوزيلندية زوي هوبز بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر سيدات، ضمن دورة ألعاب الكومنولث 2026 على ملعب سكوتستون، جلاسكو، الأربعاء

وحققت زوي رقمًا قياسيًا جديدًا لقارة أوقيانوسيا بزمن قدره 10.93 ثانية.

وتعد العداءة النيوزيلندية بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر أول امرأة من أوقيانوسيا تكسر حاجز 11 ثانية في سباق 100 متر.

من جانبها، حسنت الأسترالية توري لويس رقمها القياسي الأسترالي في سباق 100 متر خلال الدور قبل النهائي، وحصدت في النهائي الميدالية البرونزية بزمن 10.99 ثانية.

وكان العدّاء الأسترالي كينيدي يحطّم الرقم القياسي لسباق 100 متر رجال، بزمن 9. 85 ثانية، حيث بلغ الرقم القياسي الأسترالي السابق 9. 93 ثانية، والمسجل باسم باتريك جونسون منذ عام 2003.