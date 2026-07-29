إنفانتينو: خطة بيع حصة في كأس العالم غير ملزمة
جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (أرشيفية)
زيوريخ - رويترز 2026.07.29 | 11:09 pm
أوضح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، أن خطة بيع حصص في كأس العالم اقتراح، ولكنها «ليست إلزامًا».
وأعلن الفيفا في وقت سابق عن خطط لإنشاء شركة تابعة لإدارة كأس العالم وفعاليات أخرى، وقال إنه سيعرض حصصًا تصل إلى 20 في المئة فيها على مستثمرين. وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من بعض الاتحادات الإقليمية للعبة.
وقال إنفانتينو في مقطع فيديو نشره الفيفا على حسابه الرسمي: «إنه جزء من عملية ديمقراطية تشاورية، وقبل كل شيء، هي فرصة وليست إلزامًا، وكما قلت، فهي تطلق عملية تشاور».