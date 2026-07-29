دورة واشنطن.. إيالا تطيح بحاملة اللقب وتبلغ ربع النهائي

أطاحت النجمة الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا بالكندية ليلى فرنانديز، حاملة اللقب، 6ـ2 و7ـ6 «7ـ1»، بدورة واشنطن لكرة المضرب، وحجزت مكانها في ربع النهائي.

وقلبت صاحبة الـ 21 عامًا تأخرها أمام ليلى، المصنفة سابعة عالميًا، من 1ـ5 في مجموعة ثانية مثيرة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الموسم الاستثنائي للاعبة الفلبينية التي تصدرت العناوين العالمية الشهر الماضي، بعد فوزها على البولندية إيجا شفيونتيك في ويمبلدون، لتصبح أول لاعبة من الفلبين تبلغ الدور ثمن النهائي في إحدى بطولات الجراند سلام، كما تقدمت إلى المركز الثامن والعشرين في التصنيف العالمي.

وقالت ألكسندرا بعد المباراة: «كل شيء يبدو ضبابيًا نوعًا ما في الوقت الحالي. لقد بذلت جهدًا كبيرًا للبقاء في اللحظة والتركيز عليها، وكنت مستعدة لأي شيء كان يمكن أن يحدث».

وأضافت: «ولحسن الحظ... حسنًا، لم يكن الأمر مجرد حظ، لكن لحسن الحظ سارت الأمور في مصلحتي».

وحسمت ألكسندرا المجموعة الأولى 6ـ2 مستفيدة من أخطاء مباشرة عديدة ارتكبتها فرنانديز. لكن الأدوار انعكست في بداية المجموعة الثانية التي تقدمت فيها الكندية 5ـ1. إلا أنها شقت طريقها للعودة وتقدمت 6ـ5 قبل أن تحافظ فرنانديز أخيرًا على إرسالها لتفرض شوطًا فاصلًا.

وانطلقت ألكسندرا بقوة في الشوط الفاصل متقدمة 3ـ0، لكن ليلى نجحت في تقليص الفارق بعد تبادل طويل للكرات، قبل أن تحسم الفلبينية المجموعة لمصلحتها.

وكانت ليلى قد تغلبت على إيالا بمجموعتين نظيفتين في شتوتجارت بوقت سابق من العام الجاري.

وبهذا الفوز، بلغت ألكسندرا ربع النهائي للمرة الخامسة، الموسم المميز، وستواجه في الدور المقبل الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الثانية، أو الأوزبكية بولينا كوديرميتوفا.