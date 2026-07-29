القادسية يطلب الغنام ويعرض العثمان

دخل نادي القادسية في مفاوضاتٍ مع الاتفاق للتعاقد مع خالد الغنام، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويحاول القادسية، رابع دوري «روشن» الموسم الماضي، استعادة اللاعب، الذي غادر صفوفه مطلع عام 2020 منتقلًا إلى النصر.

ويحظى الجناح الدولي باهتمام أندية أخرى، في مقدمتها الاتحاد، الذي حاول ضمّه خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وطبقًا للمصادر، ناقشت إدارة القادسية عرضًا يقضي بشراء عقد الغنام مقابل حصول الاتفاق على مبلغٍ ماليّ وخدمات المهاجم القدساوي عبد العزيز العثمان، الذي قضى الموسم الماضي مُعارًا إلى نادي الشباب.

وكشفت المصادر عن تقارب مبدئي بين إدارتي الناديين حول الخطوط العريضة للصفقة، وانتظار الاتفاقيين وصول العرض الرسمي للرد عليه.

ولا يمانع الاتفاق في بيع عقد الغنام، الممتد حتى صيف 2028، لجني مكاسب مادية تساعد على تعزيز صفوف فريقه وتلبية اشتراطات تسجيل اللاعبين في قائمته.

ويمتلك الجناح، البالغ من العمر 25 عامًا، شرطًا جزائيًا في عقده يتيح لأي نادٍ الحصول على خدماته مقابل 40 مليون ريال لناديه الحالي، الذي ضمّه من النصر مطلع عام 2024.

وبموجب العقد المبرم ين الاتفاق والنصر، يجني الأخير رِبحًا من البيع المستقبلي للغنام، نسبته 25 في المئة من المبلغ المدفوع.