عابدي إلى الاتحاد

توصّل نادي الاتحاد إلى اتفاقٍ مع نظيره نيوم يضمُّ بموجبه فارس عابدي، الظهير الأيسر، إلى فريقه الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الجارية، حسب تأكيد مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ووضع الاتحاد عابدي، قبل عدة أشهر، ضمن خياراته لتعزيز خانة الظهير الأيسر، ودخل في مفاوضاتٍ مع نيوم أخيرًا، انتهت بالاتفاق بين الناديين على إتمام الصفقة، على أن يوقّع اللاعب عقدًا مع ناديه الجديد لمدة أربعة مواسم.

وكشفت «الرياضية»، في 15 مارس الماضي، عن اهتمام «النمور» باللاعب، وفي 27 يوليو الجاري عن التفاوض مع ناديه للحصول على خدماته.

ويتحرك الاتحاديون في إطار خطة لإعادة ترتيب قائمة فريقهم، من بين ملامحها التعاقد مع ظهير أيسر محلي تمهيدًا لمغادرة الألباني ماريو ميتاي نحو جنوى الإيطالي، وتعويضه بضم لاعب أجنبي في خط الوسط.

ولعِب عابدي، خلال الموسمين الماضيين، 64 جولة من أصل 68 في دوري روشن السعودي.