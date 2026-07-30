الاتحاد المصري يجهز 24 حكما

خضع الحكام الدوليون، وحكام الدوري الممتاز، والمساعدون، وعددهم 24 حكم ساحة، و68 مساعدًا لاختبار اللياقة البدنية على ملاعب نادي النصر، ضمن البرنامج، الذي وضعه الاتحاد المصري لكرة القدم، ولجنة الحكام الرئيسة لتجهيز الحكام قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2026ـ2027.

وطبقًا لبيان الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، جاء اختبار اللياقة «كوبر» في إطار خطة رفع الكفاءة البدنية والفنية لعناصر التحكيم.

واجتاز جميع حكام الساحة الـ24 الاختبارات، كما اجتاز الاختبار أيضًا 56 مساعدًا بينما رسب 12 مساعدًا.

وجرى الاختبار وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسط متابعة من مسؤولي لجنة الحكام الرئيسة، بهدف الوقوف على جاهزية الحكام قبل انطلاق الموسم الجديد.