الاتحاد يخسر تجربة مايوركا بالأربعة

خسر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ثالث مواجهاته التجريبية أمام ريال مايوركا الإسباني 2ـ4، ضمن برنامج الإعداد في المعسكر الخارجي المنظم في مدينة ماربيا، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الخميس.

ودخل الألماني ينس فيسينج، مدرب الفريق بتشكيلة مكونة من محمد العبسي في حراسة المرمى، وفواز الصقور، ومحمد بناوي، وحسن كادش، وأحمد الجليدان، والأرجنتيني ماتيو بوريل، وفيصل الغامدي، وعبد الإله هوساوي والفنزويلي براينت أورتيجا، وأحمد الغامدي، وصالح الشهري.

تقدم مايوركا مبكرًا، قبل أن يعدل ماتيو برويل النتيجة عند الدقيقة 15 بتسجيل هدف التعادل، ليعيد الفريق الإسباني تقدمه بعد أن سجل ثلاثة أهداف، وعند الدقيقة 75 قلص عدنان البشري النتيجة، لتنتهي المباراة بالخسارة 2ـ4.

ويختتم الاتحاد عند الـ 08:00 مساء الخميس، مواجهاته التجريبية، بمواجهة ملقة الإسباني، قبل العودة الجمعة إلى جدة، لاستكمال المرحلة الأخيرة قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويدشِّن «النمور» موسمهم بمواجهة الجزيرة الإماراتي، 11 أغسطس المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل ثلاثة أيامٍ من اللعب مع الخلود في باكورة جولات دوري روشن السعودي.