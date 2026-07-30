35 مليونا تنقل كاسترو إلى روما

انتقل الأرجنتيني الشاب سانتياجو كاسترو، مهاجم فريق بولونيا الإيطالي الأول لكرة القدم، إلى صفوف روما، منافسه المحلي، وفق ما أعلن نادي العاصمة المشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يحدد روما قيمة التعاقد مع ابن الـ21 عامًا، لكن الصحافة الإيطالية قدرت الصفقة بقرابة 35 مليون يورو.

وسجل كاسترو الذي كان في استقباله المئات من مشجعي روما، الإثنين الماضي، في العاصمة خلال إجراء الفحص الطبي الروتيني، 7 أهداف الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.

ويلعب الأرجنتيني الذي يحمل الرقم 9، في خط هجوم نادي العاصمة بجانب مواطنه باولو ديبالا، والهولندي دونييل مالين، الذي سجّل الموسم الماضي 14 هدفًا في 18 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي.

وبقيادة جان بييرو جاسبيرني، مدرب أتالانتا السابق، أنهى روما دوري الموسم الماضي، في المركز الثالث، ليحقق أفضل ترتيب له منذ موسم 2017ـ2018.