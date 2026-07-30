الخلود يعود

وصلت بعثة فريق الخلود الأول لكرة القدم، الخميس، إلى السعودية بعد نهاية المعسكر الإعدادي الخارجي في إسبانيا ضمن التحضيرات لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. (المركز الإعلامي ـ الخلود)