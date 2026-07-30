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الخلود يعود
2026.07.30 | 03:23 pm
وصلت بعثة فريق الخلود الأول لكرة القدم، الخميس، إلى السعودية بعد نهاية المعسكر الإعدادي الخارجي في إسبانيا ضمن التحضيرات لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. (المركز الإعلامي ـ الخلود)
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