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الخلود يعود

2026.07.30 | 03:23 pm
وصلت بعثة فريق الخلود الأول لكرة القدم، الخميس، إلى السعودية بعد نهاية المعسكر الإعدادي الخارجي في إسبانيا ضمن التحضيرات لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. (المركز الإعلامي ـ الخلود)
الخلود يعود

الخلود يعود

الخلود يعود

الخلود يعود