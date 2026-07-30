آل خليفة ينتقد مقترح «فيفا».. ويحذر الأعضاء

هاجم الاتحاد الآسيوي ​لكرة القدم، الخميس، الاتحاد الدولي «فيفا» لعدم التشاور معه بشأن خطته لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولة كأس العالم، مطالبًا بمنح الاتحادات مزيدًا من الوقت لدراسة المقترح في انتكاسة جديدة لمساعي الهيئة الدولية لاعتماده.

وفي رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 47 اتحادًا، واطلعت عليها «رويترز»، حذر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي من أن المقترح لن يكتب له النجاح من دون دعم جميع الاتحادات القارية، في إشارة إلى المعارضة القوية التي تبديها أوروبا تجاه الخطة.

وكتب الشيخ سلمان: «يلاحظ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقلق بالغ وخيبة أمل شديدة أن «فيفا» لم يتشاور معه على أي مستوى قبل الإعلان عن هذا المقترح، كما أنه لم يتلق ‌أي تحليل تفصيلي ‌للجوانب الإدارية أو المالية أو القانونية للمقترح أو لتداعياته المحتملة، وهو أمر غير ​مقبول ‌تمامًا».

وأضاف «يشعر ⁠الاتحاد ​الآسيوي لكرة ⁠القدم بقلق عميق من أن الإجراءات الأحادية التي يتخذها «فيفا» تبدو وكأنها تقوض الأسس ذاتها لكرة القدم القارية، القائمة على التضامن والتعاون والشفافية».

وتزيد هذه الانتقادات الصريحة الضغوط على جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، صاحب الخطة المثيرة للجدل التي تقضي بإنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وغيرها من البطولات التابعة للفيفا مع طرح حصص أقلية أمام مستثمرين خارجيين.

وفوجئت الاتحادات القارية والوطنية بالمقترح عند الإعلان عنه، فيما قوبل برفض قاطع من الاتحاد الأوروبي «يويفا». كما انتقد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» «فيفا» هذا الأسبوع بسبب غياب التشاور المسبق بشأن الخطة.

وكان إنفانتينو قد عرض على ⁠الاتحادات الأعضاء 211 في «فيفا» الحصول على 40 مليون دولار لكل اتحاد في ‌حال الموافقة على المقترح بحلول 19 سبتمبر المقبل، ضمن حزمة تمويلية ‌بقيمة 10 مليارات دولار تصبح متاحة بدءًا من يناير ​2027.

أما في حال رفض المقترح، فستعود الحزمة ‌إلى مستواها السابق البالغ 2.7 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 10 ملايين دولار لكل اتحاد عضو.

وقال ‌الشيخ سلمان إن الاتحاد الآسيوي فوجئ بضيق المهلة الزمنية المخصصة لدراسة المقترح، مؤكدًا أن «مثل هذه القرارات لا ينبغي أبدًا التسرع في اتخاذها»، وأن الاتحاد سيتواصل مباشرة مع «فيفا» للحصول على مزيد من الإيضاحات.

وكتب «يؤمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيمانًا راسخًا بضرورة إتاحة الوقت الكافي لإجراء تقييم شامل، بما في ذلك استكمال إجراءات المراجعة القانونية والإدارية اللازمة». ولم يصدر أي تعليق فوري من «فيفا» ‌ردًا على طلب رويترز للتعقيب على الرسالة.

وبيّن إنفانتينو أن «فيفا» يعتزم طرح المقترح على الاتحادات الأعضاء للتصويت، قبل إحالته إلى مجلسه لاتخاذ القرار ⁠النهائي لكن الشيخ سلمان شدد ⁠على أن المقترح يحتاج إلى دعم الاتحادات القارية الستة كافة.