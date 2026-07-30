النصر.. ميجيل يمنح كومان الضوء الأخضر

منح البرتغالي كارلوس ميجيل،طبيب النصر، الفرنسي كينسجلي كومان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الضوء الأخضر، للمشاركة في التدريبات الجماعية، ابتداءً من الخميس، في المعسكر الجاري في مدينة لشبونة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكشوفات التي خضع لها كومان اليومين الماضيين، أثبتت سلامته من تمزق العضلة، وكدمة في الساق، خلال التدريبات على أن يتم تجهيزه للمشاركة في المواجهة التجريبية أمام استريلا أمادورا البرتغالي، السبت المقبل.

إلى ذلك، بيّن المصدر نفسه أن البرتغالي جواو فيليش، والسنغالي ساديو ماني، سيلتحقان بالمعسكر، خلال اليومين المقبلين، على أن يخضعا فور وصولهما إلى كشف طبي روتيني، قبل الدخول في التمارين اللياقية.

ويواصل الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، فرض تدريبات صباحية ومسائية، ضمن برنامج المعسكر الخارجي، تأهبًا للمواجهة التجريبية الثالثة أمام أمادورا، على أن يختتم الفريق تجاربه أمام ألميريا الاسباني في 4 أغسطس المقبل، قبل العودة إلى الرياض، في اليوم التالي من التجربة الأخيرة.

ويستهل الفريق النصراوي حملة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي بمواجهة الفتح في 15 من الشهر المقبل على ملعب «الأول بارك» ضمن الجولة الأولى.