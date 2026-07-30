الرواتب الكاملة تنهي علاقة الأهلي ويايسله

رفضت إدارة الأهلي الموافقة على اشتراط الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، دفع كامل رواتبه حال إقالته في عقده الجديد، ما أدى إلى تقديمه استقالته، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن التفاوض على تجديد عقد يايسله لمدة أربعة أعوام حتى 2030 فشل، بعد إصراره على شرطه في العقد الجديد، مع ميله للعودة إلى أوروبا.

ووافق المدرب على عدم زيادة راتبه السنوي، إلا أن الإدارة لم تقبل شرطه المتعلق بدفع كامل المبلغ.

وعُقد اجتماع نهائي خلال المعسكر الخارجي في البرتغال بحضور اللجنة التنفيذية والبرتغالي روي بيدرو المدير الرياضي، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.

وبعد عودة البعثة إلى السعودية، قدم يايسله استقالته، ولم يسافر مع الفريق إلى جدة.

وتدرس إدارة النادي حاليًا عدة خيارات تدريبية لخلافة المدرب الألماني.

وكانت إدارة الأهلي قد جددت عقد يايسله في أغسطس 2025 لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم إضافي، بعد قدومه صيف 2023.

وفي منتصف يوليو الماضي، اعتذر يايسله عن عدم قبول عرض إدارة شركة النادي لتجديد العقد حتى نهاية موسم 2029، وفق ما أكده مصدر خاص لـ«الرياضية» حينها.

وتمسكت الإدارة بأن يكون التعويض في حال فسخ العقد قبل انتهائه يقتصر على رواتب ستة أشهر فقط، تجنبًا لتحمل كامل القيمة المالية للعقد الجديد التي تتجاوز 150 مليون ريال، وهو ما رفضه يايسله.

وقاد المدرب الألماني «38 عامًا» الفريق الأهلاوي في 138 مباراة، حقق خلالها 92 فوزًا و21 تعادلًا و25 خسارة في جميع المسابقات، وحقق معه لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

وبدأ يايسله مسيرته التدريبية مع الفئات السنية في نادي لايبزيج الألماني «2014ـ2017»، ثم عمل مدربًا مساعدًا في بروندبي الدنماركي لموسمين، قبل أن يتولى تدريب فريق ريد بُل سالزبورج تحت 18 عامًا، ثم ليفيرينج في الدرجة الثانية النمساوية، وأخيرًا الفريق الأول لسالزبورج من 2021 حتى انتقاله إلى الأهلي.