الهلال.. الفحص يثبت سلامة سافيتش

أثبتت فحوصات طبية خضع لها الصربي سيرجي سافيتش، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، سلامته من إصابة تعرض لها في مواجهة مولودية الجزائر التجريبية، الأربعاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن سافيتش تعرض لكدمة بسيطة في الساق، ولا تدعو للقلق، على أن يحدد الجهاز الطبي إمكانية دخول في التدريبات المسائية الخميس.

وشارك سافيتش في المباراة التجريبية أمام مولودية ، الأربعاء، ضمن البرنامج الإعدادي في المعسكر الخارجي بالنمسا التي خسرها الأزرق 0ـ2، وفي الشوط الأول تعرض لاحتكاك وتم استبداله.

إلى ذلك، خضع لاعبو فريق الأزرق العاصمي، إلى تدريبات لياقية وتكتيكية صباح الخميس، شارك فيها البرتغالي روبن نيفيش، على أن تستمر التمارين على فترتين، حتى موعد مواجهة الأهلي القطري الإثنين ، والتي يختتم فيها القطب العاصمي المعسكر الخارجي.

ولعب الهلال في المعسكر ثلاث مباريات، افتتحها بالفوز على شتورم جراتس النمساوي 2ـ1، وتغلب على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2ـ0، قبل الخسارة أخيرًا من مولودية الجزائر 0ـ2.

ويفتتح الهلال، منافسات الموسم الجديد، حينما يستضيف الفيصلي 14 أغسطس المقبل، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.