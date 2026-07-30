جريليش ينفي الاستبعاد

نفى جاك جريليش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، ما يُشاع عن استبعاده من قبل الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب «السماوي» الجديد، عن الجولة التحضيرية للموسم المقبل.

وغاب جريليش عن رحلة سيتي إلى هونج كونج وسول استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

واعتُبر غياب الجناح الإنجليزي صاحب الـ30 عامًا، مؤشرًا إلى أنه لن يكون ضمن خطط ماريسكا للموسم المقبل، لكن جريليش رد على ذلك، مؤكدًا أنه لا يزال يتعافى من عملية جراحية في القدم، خضع لها فبراير الماضي، وتسببت في إنهاء موسمه.

وكتب جريليش تعليقًا على منشور حُذف لاحقًا الخميس على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» :«أود فقط أن أعلمكم أنني ما زلت أتعافى من إصابة، ولذلك لا أتدرب حتى الآن، لم يتم استبعادي، بالتالي توقفوا عن قول هذا الهراء. شكرًا».

وانتقل جريليش إلى سيتي 2021، في صفقة بلغت قيمتها 133 مليون دولار، قادمًا من فريق بداياته أستون فيلا، وأحرز مع الفريق ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان اللاعب الإنجليزي ضمن تشكيلة السيتي التي حققت الثلاثية التاريخية في موسم 2022ـ2023، لكنه فقد تدريجيًا مكانته عند الإسباني بيب جوارديولا، المدرب السابق، وسط تقارير عن سلوكه خارج الملعب.

وانضم جريليش الموسم الماضي إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، لكنه كثف من برنامج تعافيه في الأسابيع الأخيرة في محاولة لإثبات جدارته أمام ماريسكا.

وعلق ماريسكا في وقت سابق، على وضع اللاعب الذي يدخل الموسم الأخير من عقده مع السيتي، قائلًا :«في الوقت الحالي، هو هُنا، تربطني علاقة جيدة بجاك، كما أننا نبقى على تواصل، والسبب في ذلك أنه يملك قلبًا كبيرًا وهو شخص طيب جدًا».