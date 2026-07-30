الريال.. اليونايتد.. وسداسي روشن على «stc tv»

تنقل شبكة «stc tv» عند الـ 08:00 مساء الخميس تجريبية فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وملقة الإسباني، ضمن معسكر القطب الجداوي الجاري حاليًا في إسبانيا.

ونقلت الشبكة عشر مباريات منذ 11 يوليو، ظهر خلالها الأهلي خمس مرات، والاتحاد والهلال في مواجهتين لكل منهما، والقادسية مرة واحدة.

ويشهد أغسطس ثماني مباريات أخرى، إذ يواجه النصر إستريلا دا أمادورا وألميريا، ويلتقي الهلال مع الأهلي القطري، والأهلي مع الاتفاق، إلى جانب أربع مواجهات أوروبية تجمع ريال مدريد بفيورنتينا وشالكة، ومانشستر يونايتد بباريس سان جيرمان وميلان، في 16 أغسطس.

وإجمالًا يبلغ عدد المباريات التجريبية التي تنقلها شبكة «stc tv» ضمن برنامجها الصيفي 19، بمشاركة ستة أندية سعودية، إضافة إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وميلان.