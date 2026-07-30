الأربعة الكبار يحصدون دعم الحوكمة كاملًا

حققت أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، وأنديةٌ أخرى، نتائج إيجابية في تقييم الحوكمة للنصف الثاني من العام الجاري، حسبما أعلنت وزارة الرياضة مساء الخميس.

بذلك، تحصل هذه الأندية على الدعم الكامل من الوزارة، التي كشفت عن نتائج التقييم وقيمة الدعم المالي المقدّم لكل نادٍ.

ويحصل كلٌ من الهلال والنصر على مليون و812 ألفًا و500 ريال عن الربع الثالث من 2026، ومثلها عن الربع الرابع، بمجموع 5 ملايين و625 ألفًا خلال النصف الثاني من العام.

ويصل الدعم إلى 3 ملايين و125 ألف ريال لكلٍ من الأهلي والاتحاد والقادسية عن كل ربعٍ من الاثنين، بمجموع 6 ملايين و250 ألفًا لباقي العام.

ولجني قيمة الدعم كاملةً، يتعيّن على النادي تحقيق عددٍ من المؤشرات، ويكون الدعم جزئيًا إذا قلّ عدد المؤشرات المستوفاة.

واستعرضت نتائج تقييم الحوكمة موقف كافة الأندية بمختلف درجاتها، ووزّعتها بين أندية خاصة، مملوكة لشركات، وأخرى عامة.

وكشفت النتائج عن تخفيض الدعم للأندية التي بقِيَت موسمين في الفئة ذاتها، ومنها التعاون والخليج والفتح والحزم والرياض.

وتوزّع آلية الدعم الأندية إلى فئات «أ - ب - ج - د - هـ» حسب أدائها في تلبية متطلبات الحوكمة.