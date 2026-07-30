اتحاد القدم الخليجي.. يغير المسمى.. ويدشن الهوية الجديدة

دشَّن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الخميس، هويته البصرية الجديدة، واعتمد مسماه الرسمي الجديد «الاتحاد الخليجي لكرة القدم»، بدلًا من «اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم»، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضوره المؤسسي.

وأوضح الاتحاد أن الهوية الجديدة تأتي ضمن رؤية تستند إلى الجمع بين إرث كرة القدم الخليجية وتطلعاتها المستقبلية، بما يعكس توجهه نحو ترسيخ مكانته كمنصة رياضية إقليمية، وتوحيد مظلة العمل الكروي الخليجي.

ويحمل الشعار الجديد عناصر مستوحاة من هوية المنطقة وثقافتها، إلى جانب شريط ديناميكي يرمز إلى الحركة والانسيابية في كرة القدم، ويعكس قيم الترابط والثقة والانسجام والطموح المشترك بين الاتحادات الخليجية.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي: «إننا نمر بلحظة محورية في مسيرة نمونا، ومن الضروري تبنّي هوية جديدة تعكس الرحلة التحويلية التي نستعد لخوضها خلال العقود المقبلة».

وأضاف: «تبقى رؤيتنا للمستقبل ثابتة، نطمح إلى الإسهام في تعزيز حضور كرة القدم الخليجية ونجاح منتخباتها وأنديتها على الساحة العالمية. وتجسد هذه الهوية الجديدة طموحاتنا لتحقيق مستويات غير مسبوقة من التميز والنجاح».

وأوضح: «خلال الأعوام الأخيرة، تمكنا من بناء شراكات استراتيجية أسهمت في دعم مسيرة كرة القدم الخليجية وتعزيز نمو بطولات الاتحاد، رسخت مكانة مسابقاته، وعكست الشغف المتزايد بكرة القدم في المنطقة، بما يمهد الطريق نحو آفاق جديدة من التميز والنجاح».

واختتم قائلًا: «أتقدم بأطيب التمنيات إلى كافة الاتحادات الخليجية الأعضاء بمزيد من النجاح والازدهار، ونحن نستهل هذه المرحلة الجديدة بثقة وطموح، ونثمن جهودهم في دعم مسيرة الاتحاد منذ التأسيس».