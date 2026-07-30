الفيصلي يضم سادس جابوني

وقَّعت إدارة الفيصلي مع الجابوني أندري جوردي لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد، وفق ما نشره النادي بحسابه في منصة «إكس»، الخميس.

وبيَّن النادي، أن اللاعب سيشغل خانةً من خانتَي الأجانب مواليد 2005 فما فوق في الموسم المقبل الذي يعود فيه «العنابي» إلى دوري روشن السعودي.

وبهذا أصبح جوردي سادس جابوني في ملاعب دوري روشن السعودي منذ انطلاق عصر المحترفين 2008ـ2009.

ويُعدُّ الجناح من المواهب الصاعدة في الكرة الجابونية، إذ وُلِدَ في 24 يونيو 2005 في العاصمة ليبرفيل، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويجيد اللعب في مركزَي الجناحين الأيسر والأيمن، كما يمكنه شغل مركز الظهير الأيمن عند الحاجة.

وبدأ جوردي مسيرته في أكاديمية يو إس بيتام قبل انتقاله إلى مانجاسبورت حيث أسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الجابوني موسم 2023ـ2024.

وفي صيف 2024، خاض أولى تجاربه الاحترافية خارج بلاده بانتقاله إلى دينامو سيتي الألباني قبل أن يتحوَّل إلى إنوسيس نيون باراليمني القبرصي.

ويُمثِّل اللاعب منتخب الجابون تحت 23 عامًا، وشارك في ثلاث مبارياتٍ دوليةٍ، فيما تبلغ قيمته السوقية نحو 200 ألف يورو.