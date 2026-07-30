الشباب يكسب ثالث التجارب

كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم مواجهته التجريبية الثالثة بالفوز على الأهلي القطري 3ـ0، الخميس، ضمن معسكره الخارجي في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وتكفَّل بثلاثية «الليوث» علي مكي، والبرازيلي كارلوس جونيور الذي أحرز هدفين.

ودخل الشباب المواجهة التجريبية بتشكيلٍ مكوَّنٍ من محمد المحاسنة، محمد الثاني، تين يدفاي، علي مكي، سلطان العنزي، علي الأسمري، جوش براونهيل، ياسين عدلي، همام الهمامي، يانيك كاراسكو وكارلوس جونيور.

وسجل الفريق العاصمي ثاني انتصاراته في اختبارات النمسا بتجاوزه النصر الإماراتي والأهلي بينما تعادل أمام بوليتكنيكا الروماني.

وينتظر أن يخوض الفريق الشبابي مباراةً تجريبيةً أخيرةً أمام مولودية الجزائري قبل ختام معسكره، 5 أغسطس المقبل.

ويدشِّن الفريق الشبابي موسمه بمواجهة القادسية، 13 أغسطس المقبل، على ملعبه «إس إتش جي أرينا» ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.