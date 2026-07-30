الاتحاد.. الإجهاد يبعد 4

قرر الجهاز الطبي لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم إراحة أربعة من لاعبي الفريق عن المشاركة في المباراة التجريبية أمام ملقا الإسباني، بعد تعرضهم لإجهاد عضلي بسيط، ضمن البرنامج الوقائي المعد خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشملت قائمة اللاعبين الذين تقررت إراحتهم كلًا من عبد الرحمن العبود، والمغربي يوسف النصيري، ومروان الصحفي، وفرحة الشمراني، وذلك بهدف الوقاية من تفاقم الإجهاد العضلي والحفاظ على جاهزيتهم قبل انطلاق الموسم.

ويخضع الرباعي حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودتهم إلى التدريبات الجماعية والمشاركة مع الفريق فور اكتمال جاهزيتهم الطبية.

يذكر أن «الرياضية» نشرت الثلاثاء الماضي عن أن الألماني ينز فيسينج، مدرب الاتحاد، قلص الحصص التدريبية إلى فترة واحدة، الإثنين الماضي، نتيجة الإجهاد.