تخريج 5 جمعيات ترفيهية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه «GEA» تخرُّج خمس جمعياتٍ ترفيهيةٍ في برنامج المسرِّعة الرقمية ضمن جهودها المستمرِّة لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز قدراته بما يُسهم في رفع كفاءة أعماله، وتوسيع أثره في قطاع الترفيه.

وجاء البرنامج بالشراكة مع جمعية مديم الرقمية، وامتدَّ ستة أشهرٍ، تلقَّت خلالها الجمعيات المشاركة برنامجًا مكثفًا، شمل تطوير القدرات الرقمية، وبناء النماذج التشغيلية، وتعزيز الجاهزية التقنية، بما يدعم استدامة أعمالها، ويرفع كفاءة خدماتها. وهذه الجمعيات، هي جمعية دروازة السعادة، وجمعية من أجلكم الترفيهية، وجمعية الهمة العلياء، وجمعية حياتنا الترفيهية، وجمعية وضوح الأهلية.

ونُظِّم البرنامج ضمن مبادرات الهيئة الرامية إلى دعم القطاع غير الربحي، وتمكين الجهات العاملة فيه، بما يعزِّز إسهامها في تنمية القطاع الترفيهي، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.