سباقات الطائف.. منافسات الأسبوع الثاني 22 شوطا

تنطلق منافسات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الطائف 2026 على ميدان الملك خالد للفروسية بمحافظة الطائف، بتنظيم الأمسيتين الثالثة والرابعة يومي الجمعة والسبت، بواقع 11 شوطًا في كل أمسية، وبمجموع جوائز مالية يبلغ 1.550.000 ريال.

وتتجه الأنظار إلى الشوط التحضيري لكأس إمارة منطقة مكة المكرمة، مفتوح الدرجات، على مسافة 1600 متر، وجائزته 120 ألف ريال، بمشاركة الجواد «فاينل دستنيشن» بشعار الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، إلى جانب الجواد «الوقاد» بشعار إسطبل «عذبة» للسباقات، والجواد «الأهم» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

ويشهد الشوط التحضيري لكأس جامعة الطائف، على مسافة 1400 متر، وجائزته 120 ألف ريال، مشاركة الجواد «جهدون»، والجواد «فاله زين» المتوج أخيرًا بالشوط التحضيري لكأس شبرا، والجواد «الله معي».

وفي الشوط التحضيري لكأس ديربي الطائف لجياد ثلاثة أعوام، على مسافة 1600 متر، وجائزته 85 ألف ريال، يتقدم الترشيحات كل من «تويجري» و«يلتهم» و«ريمان»، فيما يشهد الشوط التحضيري لكأس ديربي الطائف للخيل العربية بعمر أربعة أعوام، على المسافة ذاتها، وجائزته 120 ألف ريال، مشاركة الفرس «جيستا» إلى جانب الجوادين «نواف جودة» و«اللحيف».