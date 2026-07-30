إسباني وبرتغاليان بدلاء يايسله

انحصرت خيارات إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع مدرب جديد للفريق الأول لكرة القدم بين البرتغاليين فيتور بيريرا ونونو سانتو، والإسباني تشافي هيرنانديز لخلافة الألماني ماتياس يايسله، الذي تقدَّم باستقالته من منصبه، فيما يبقى الهولندي آرني سلوت، والبرتغالي سيرجيو كونسيساو ضمن قائمة الخيارات المطروحة، وفقًا لمصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة الأهلي بقيادة البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي، تركز مفاوضاتها حاليًّا مع الأسماء الثلاثة في ظل رغبتها بحسم ملف المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بينما يظل سلوت وكونسيساو ضمن الخيارات الاحتياطية في حال تعثر المفاوضات.

وذكرت المصادر، أن الاتصالات تكثفت خلال الساعات الماضية مع المدربين المرشحين للوصول إلى اتفاق نهائي مع أحدهم، تمهيدًا لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، سيتولى المدرب السعودي محمد مسعد قيادة تدريبات الفريق بصورة مؤقتة بعد انتهاء الإجازة التي منحها يايسله للاعبين لمدة أربعة أيام عقب ختام المعسكر الإعدادي الخارجي، لحين التعاقد رسميًّا مع المدرب الجديد.

وتولى يايسله تدريب الأهلي صيف 2023، وقاد الفريق إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، كما توّج بكأس السوبر السعودي قبل أن يضع نهايةً لمشواره مع النادي بتقديم استقالته قبيل انطلاق الموسم الجديد.

وكانت «الرياضية» كشفت، ظهر الخميس، عن أن مفاوضات تجديد عقد يايسله لمدة أربعة أعوام حتى 2030 تعثرت بعد رفض إدارة الأهلي شرط المدرب الألماني بالحصول على كامل رواتبه في حال إقالته ضمن العقد الجديد، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته، مع ميله للعودة إلى أوروبا، وفقًا لمصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».