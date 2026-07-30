النصر يجمّد «السلة»

تتَّجه شركة النصر إلى إغلاق نشاط كرة السلة في النادي لعدم وجود ميزانية مالية مخصَّصة لاستمرار اللعبة، وفقًا لمصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وأوضح لـ «الرياضية» مصدرٌ رسمي في النصر، رغب في عدم ذكر اسمه، أن هناك محاولات لإنقاذ اللعبة عبر البحث عن راعٍ يتكفَّل بتغطية تكاليفها التشغيلية، إلى جانب التواصل مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة من أجل إيجاد حلول تضمن استمرار النشاط وعدم إيقافه.

وذكر المصدر ذاته، أن التكلفة السنوية لفريق كرة السلة في النصر تبلغ نحو ستة ملايين ريال، وهو ما يُمثِّل العائق الرئيس أمام استمرار اللعبة في ظل عدم تخصيص ميزانية لها ضمن مصروفات الشركة.

ويُنتظر أن تتضح الصورة النهائية خلال الأيام المقبلة في ظل المساعي الجارية لتأمين الدعم المالي اللازم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل كرة السلة في النادي.

ويُعدُّ فريق كرة السلة في النصر من الفرق التي حققت حضورًا تنافسيًّا خلال الأعوام الأخيرة، إذ تُوِّج بلقب الدوري السعودي الممتاز موسم 2020ـ2021، وهو أول لقب دوري في تاريخ اللعبة بالنادي، فيما لم ينجح في إضافة بطولاتٍ رسميةٍ أخرى على مستوى الفريق الأول في الأعوام الخمسة الماضية على الرغم من استمراره في المنافسة ضمن الدوري الممتاز.