الأهلي قدّم 24 صفقة.. ويايسله ردّ بثلاثية

دعم النادي الأهلي الألماني ماتياس يايسله، المستقيل من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بـ 24 صفقة خلال المواسم الثلاثة التي تولّى فيها المسؤولية.

وقدّم الأهلي ليايسله، بطل آسيا مرتين، 14 لاعبًا أجنبيًا و10 محليين منذ وصوله إلى النادي وحتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وحصل الألماني على نجومٍ دوليين ذائعي الصيت أوروبيًا، مثل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه، اللذين غادرا الفريق أخيرًا بانتهاء عقديهما، والإنجليزي إيفان توني، والبرازيلي روجير إيبانيز. ومن المحليين، عزّز النادي خطط المدرّب بفراس البريكان، وصالح أبو الشامات، وعيد المولد، وسبعة أظهرة، هم عبد الله العمار، وسعد بالعبيد، وبسام الحريجي، ومحمد عبد الرحمن، وزكريا هوساوي، وعبد الإله الخيبري، ويزن مدني.

وتحرّك الأهلي بقوَّة في أول «ميركاتو» بعد تعيين يايسله، متعاقدًا مع محرز، من مانشستر سيتي الإنجليزي، وكيسيه، من برشلونة الإسباني، وإيبانيز، من روما الإيطالي، والفرنسي آلان سانت ماكسيمان، من نيوكاسل الإنجليزي، والتركي ميريح ديميرال من أتلانتا الإيطالي، والإسباني جابري فيجا من سلتافيجو في بلاده.

وانضمت هذه الكوكبة إلى نجمين أجنبيين وقّعا مع النادي قبل تعيين المدرب بأسابيع معدودة، هما السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.

في الصيف التالي، أضاف النادي إلى قائمة فريقه توني، من برينتفورد الإنجليزي، والبرازيلي ألكسندر من فلومينينسي في بلاده. وخلال شتوية موسم يايسله الثاني مع الأهلي، تعاقدت الإدارة مع البرازيلي ويندرسون جالينو، من بورتو البرتغالي، والبلجيكي ماتيو دامس، من آيندهوفن الهولندي.

وكافأ يايسله النادي على دعمه، وقاد الفريق، خلال النصف الثاني من موسم 24ـ2025، إلى الفوز، للمرة الأولى، بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ولتعزيز صفوف بطل القارة، وصل إليه الصيفَ الماضي الفرنسي إنزو ميو، من شتوتجارت الألماني، والفرنسي فالنتين أتانجانا، من ستاد ريمس في بلاده، والبرازيلي ماتيوس جونسالفيش، من فلامنجو في بلاده. وفي آخر فترة شتوية، انضم البرازيلي ريكاردو ماتياس، من إنترناسيونال في بلاده.

ومع الاستقرار الفني ومواصلة التعزيزات، حافظ الفريق على لقبِه، مُتوَّجًا للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال النخبة.

وخاض بطل النخبتين معسكرًا إعداديًا تحت قيادة يايسله في البرتغال عاد منه للتو. تزامنًا مع ذلك، تعاقد النادي مع البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، من سبورتنج في بلاده، والأرميني إدوارد سبيرتسيان، من كراسنودار الروسي، والجامبي مع أبو بكر كينتيه، من ترومسو النرويجي، مع التدعيم بعنصرين محليين، نايف مسعود، من الفتح، ومشعل المطيري، من أبها. ولم يمهل الوقت الخمسة الجدد لخوض مباريات رسمية تحت قيادة المدرب الألماني، الذي تُقرِّبه تقارير الصحافة الأوروبية من تدريب نيوكاسل في الدوري الممتاز «البريميرليج» خلفًا للإنجليزي المستقيل إيدي هاو.

وإضافةً إلى اللقبين القاريين، فاز الأهلي مع يايسله بكأس السوبر السعودي، قبل عامٍ في هونج كونج.

وعلى صعيد دوري «روشن»، احتل الفريق المركز الثالث، ثم الخامس، وأخيرًا الثالث، في ختام المواسم الثلاثة الماضية، على الترتيب.