كيك بوكسينج.. انطلاق أول بطولة سيدات في المدينة

انطلقت منافسات بطولة منطقة المدينة المنورة الأولى للكيك بوكسينج للسيدات، الخميس، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، بالتعاون مع أمانة منطقة المدينة المنورة، وتستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، بمدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تهدف البطولة إلى تعزيز مشاركة السيدات في رياضة الكيك بوكسينج، واكتشاف المواهب الواعدة، وإتاحة الفرصة لهن للتنافس في بيئة رياضية احترافية، بما يسهم في دعم مستهدفات تطوير الرياضة النسائية في السعودية.

وتستقبل البطولة الزوار يوميًا من الـ 02:00 ظهرًا حتى الـ 10:00 مساءً، وتتضمن منافسات رياضية تجمع لاعبات من مختلف الفئات، في إطار جهود الاتحاد السعودي للملاكمة والركل لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف مناطق السعودية.