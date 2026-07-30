«خليجي 26».. أخضر السلة الشاب يحل ثالثا

حقق المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة المركز الثالث في بطولة الخليج 2026 التي استضافتها الدوحة، العاصمة القطرية، بعد فوزه بفارق 26 نقطةً على نظيره العماني «99ـ73»، الخميس.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة السلة في منصة «إكس»، حسم أخضر السلة الشاب الشوط الأول لصالحه 40ـ36.

ونال علي آل صويمل، لاعب الأخضر، نجومية اللقاء الذي احتضنه ملعب صالة نادي الغرافة بعد أن أحرز 27 نقطةً مع 13 «ريباوند» و31 كفاءة.

وكان المنتخب السعودي خسر لقاء الافتتاح أمام البحرين 54ـ62، ثم خسر أمام قطر 76ـ80، وفاز على الكويت 75ـ46.

وتأهل منتخبا قطـر والبحرين عن منطقة الخليج إلى كأس آسيا تحت 18 عامًا، المقرَّر تنظيمها في مدينة أحمد آباد الهندية.