مناورة هلالية

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مناورةً فنيةً، الخميس، خلال معسكره الخارجي في النمسا استعدادًا للموسم الجديد الذي ينطلق 13 أغسطس المقبل (المركز الإعلامي - الهلال)