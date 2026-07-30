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مناورة هلالية

2026.07.30 | 10:47 pm
أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مناورةً فنيةً، الخميس، خلال معسكره الخارجي في النمسا استعدادًا للموسم الجديد الذي ينطلق 13 أغسطس المقبل (المركز الإعلامي - الهلال)
مناورة هلالية

مناورة هلالية

مناورة هلالية

مناورة هلالية

مناورة هلالية

مناورة هلالية

مناورة هلالية