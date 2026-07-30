هارون والسياحي يدخلان تدريبات القادسية

التحق المدافع أحمد السياحي والمهاجم سلطان هارون بتدريبات فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء الخميس، بالتزامن مع الإعلان عن ضمهما من نادي الرياض، وتوقيعهما عقدين، يمتدان حتى صيف 2030.

واستقطب القادسية اللاعبَين الشابين بعد ظهورهما مع «مدرسة الوسطى» الموسم الماضي.

وكان حساب «الرياضية عاجل» قد أفاد، الأحد، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ، بموافقة إدارة الرياض على بيع عقدي السياحي «21 عامًا»، وهارون «20 عامًا» إلى النادي الشرقاوي مقابل 33 مليون ريال.

وقبل انطلاق تدريب القادسية، الخميس في الخبر، رحَّب لاعبو الفريق باللاعبَين الجديدين، اللذين انخرطا على الفور في التحضيرات الميدانية تحت قيادة المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.

وانضمَّ السياحي إلى الرياض، الصيف الماضي، قادمًا من الفئات السنية في نادي العدالة. وخلال الفترة ذاتها، وصل هارون قادمًا الفئات السنية في الحزم.

ولعِب الأول 19 مباراةً، والثاني 17 على مدى موسم دوري روشن السعودي، بعدما صعَّدهما المدرّب الأوروجوياني جوزيه دانييل كارينيو إلى الفريق الأول.

ورفع اللاعبان، القادمان من الرياض، عدد صفقات القادسية، الصيف الجاري، إلى أربعةٍ بعد التعاقد في وقتٍ سابقٍ مع الجناح محمد القحطاني من الهلال، والظهير المغربي سفيان الكرواني من أوتريخت الهولندي.