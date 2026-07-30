الإيقاف 10 مباريات عقوبة العنصرية في الملاعب الإنجليزية

أقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف 10 مباريات، على الأقل، لكل من تثبت إدانته من اللاعبين بارتكاب مخالفات تمييزية، وذلك بموجب القواعد التأديبية الجديدة.

ويعرّف الاتحاد «التمييز» بأنه يشمل أي إشارة، صريحة أو ضمنية، إلى العِرق، أو اللون، أو الأصل العرقي، أو الجنسية، أو الدين، أو الجنس، أو الهوية الجندرية، أو التحول الجندري، أو التوجه الجنسي، أو الإعاقة.

وكانت العقوبات التي يفرضها الاتحاد على السلوك التمييزي، في المواسم السابقة تتراوح ما بين 6 و12 مباراة. وتسري القواعد الجديدة أيضًا على المدربين وسائر المسؤولين في اللعبة.

وأوضح الاتحاد في بيان الخميس: «يلتزم الاتحاد بتقديم لعبة خالية من التمييز. ورغم التقدم الكبير الذي تحقق في الأعوام الأخيرة، لا يزال السلوك التمييزي يمثل تحديًا في مختلف أنحاء كرة القدم».

وأضاف: «من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة هذا السلوك المرفوض، وستُلزم المبادئ التوجيهية الجديدة للعقوبات الصادرة عن الاتحاد اللجان التنظيمية بفرض إيقاف معياري لا يقل عن 10 مباريات في هذه الحالات».

ويمكن أن تتجاوز مدة الإيقاف 10 مباريات في حال ارتكاب مخالفات تمييزية تنطوي على ظروف مشددة. كما سيواجه أي لاعب أو مسؤول يرتكب مخالفة مشددة ثانية عقوبة أطول.

وفي المقابل، يمكن النظر في فرض عقوبات أخف، على ألا تقل عن ست مباريات، في حال وجود ظروف مخففة، أو إذا اعترف الشخص المعني بالمخالفة في أقرب فرصة ممكنة.