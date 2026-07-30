سلوت يرفض الأهلي

فضَّل الهولندي آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم السابق، انتظار فرصٍ تدريبيةٍ جديدةٍ على صعيد الأندية بعد رفضه تدريب المنتخب الهولندي، وفريق الأهلي خلفًا للألماني ماتياس يايسله، وفقًا لصحيفة Algemeen Dagblad AD الهولندية، الخميس.

وذكرت «الرياضية»، الخميس، أن سلوت، يحضر ضمن قائمة البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي للنادي الأهلي، للمرشحين لخلافة يايسله، الذي يتَّجه لتوقيع عقده مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وذكرت «الرياضية»، أن الأهلي سعى بمحاولةٍ جادةٍ خلال الساعات الماضية للحصول على موافقة سلوت على تدريب الفريق الجداوي، لكنَّ الهولندي يفضِّل انتظار فرصٍ أخرى.

وذكر تقرير الصحيفة الهولندية، أن آرني، بطل «البريميرليج» مع ليفربول موسم 2024ـ2025، رفض عرضًا من الاتحاد الهولندي لخلافة مواطنه رونالد كومان، الراحل عقب مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتولى سلوت تدريب ليفربول الإنجليزي، صيف 2024، خلفًا للألماني يورجن كلوب بعد نجاحاتٍ لافتةٍ، حققها مع فينورد في الدوري الهولندي.

وبدأ آرني مسيرته لاعبًا في خط الوسط، ومثَّل أندية زفوله، وناك بريدا، وسبارتا روتردام قبل أن يعتزل في 2013، ويتَّجه إلى التدريب حيث عمل مساعدًا في كامبور، ثم انتقل إلى ألكمار، وتولى قيادة الفريق الأول عام 2019.

وخلال فترته مع ألكمار، نافس على لقب الدوري الهولندي موسم 2019ـ2020 قبل إلغاء البطولة بسبب جائحة كورونا، لينتقل بعدها إلى فينورد في 2021، ويقوده إلى التتويج بلقب الدوري موسم 2022ـ2023، ثم كأس هولندا موسم 2023ـ2024، إلى جانب بلوغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022.

وفي موسمه الأول مع ليفربول، قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024ـ2025، مسجلًا اسمه بوصفه أول مدربٍ هولندي يحرز لقب «البريميرليج».