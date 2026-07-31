«صعود الهضبة».. إعلان جدول الجولة الأخيرة

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية، الخميس، الجدول الزمني للجولة الثالثة والأخيرة من «بطولة السعودية تويوتا.. صعود الهضبة» موسم 2026، المقرَّر تنظيمها الجمعة والسبت.

وطبقًا لحساب الاتحاد الرسمي في منصة «إكس»، يبدأ التحقيق الإداري في الـ 08:00 من صباح السبت، ويعقبه الفحص الفني الذي يستمر ثلاث ساعاتٍ. وينعقد اجتماع السائقين عند الـ 10:30 قبل التجارب الرسمية.

ويتضمَّن برنامج الجولة تنظيم التجارب الرسمية، تليها أربعة سباقات تنافسية، على أن تعتمد النتائج النهائية وفق مجموع أفضل زمنين يحققهما كل متسابقٍ، بما يبقي المنافسة مفتوحةً حتى المحاولات الأخيرة.

وينطلق السباق الأول عند الـ 04:00 من مساء الجمعة، وينظَّم الثاني السبت في الـ 08:00 صباحًا، والثالث عند الـ 11:00 ظهرًا، والرابع والأخير في الـ 02:00 ظهرًا، وتوزَّع الجوائز عند الـ 05:00 مساءً.

وتتجه الأنظار إلى الجولة الختامية بعد المنافسة القوية التي شهدتها الجولة الثانية، التي تمكَّن خلالها مأمون عمرو القباني من تحقيق فوزه الثاني تواليًا، إلى جانب تسجيل رقم قياسي جديدٍ لمسار عقبة المحمدية بزمن بلغ دقيقةً واحدةً و42 ثانيةً و301 جزء من الثانية، فيما جاء فيصل سفيان القباني في المركز الثاني، وحلَّ ربيع مؤيد الأعور ثالثًا، لتزداد المنافسة على ألقاب الموسم.

وتجري منافسات الجولة ضمن عشر فئاتٍ، إلى جانب كأس السيدات، على مسارٍ يمتد 4.2 كيلومتر، ويضم 30 منعطفًا، مع ارتفاعٍ يتدرَّج من 1900 متر إلى نحو 2150 مترًا فوق سطح البحر، ما يفرض تحدياتٍ فنيةً، تتطلَّب مهارةً عاليةً في القيادة، ودقَّةً في التعامل مع المنعطفات.

وتُعدُّ الجولة الختامية المحطة الحاسمة في موسم 2026، إذ تشهد تتويج أبطال الترتيب العام والفئات المختلفة، مواصلةً مسيرة البطولة التي انطلقت في 2017، وانتقلت إلى محافظة الطائف في 2023، لتسهم في تعزيز حضور رياضة صعود الهضبة، وترسِّخ مكانة الطائف بوصفها وجهةً رئيسةً لرياضة المحركات في السعودية.