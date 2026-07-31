راشفورد: تجربتي مع برشلونة لا تنسى

أعرب المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، الخميس، عن امتنانه لنادي برشلونة الإسباني الذي دافع عن ألوان فريقه الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد.

وكتب راشفورد عبر حسابه في «إنستجرام»، الخميس: «أنا ممتنٌّ للغاية لكل شخصٍ في النادي لمنحي فرصة خوض تجربةٍ إيجابيةٍ لا تُنسى».

وردَّ الحساب الرسمي لبرشلونة قائلًا: «شكرًا على كل شيءٍ يا راشي. ستبقى دائمًا واحدًا منا».

وسجل راشفورد «28 عامًا» 14 هدفًا خلال موسمٍ واحدٍ مع الفريق، وقدَّم 14 تمريرةً حاسمةً في 49 مباراةً بمختلف المسابقات، لكنَّ بطل الدوري قرَّر عدم الاحتفاظ به، مفضِّلًا التعاقد مع مواطنه أنتوني جوردون قادمًا من نيوكاسل.

ويبدو أن راشفورد في طريقه للبقاء مع يونايتد، الذي يتولَّى تدريبه حاليًّا زميله السابق مايكل كاريك.

ولا يزال اللاعب مرتبطًا بعقدٍ مع «الشياطين الحمر»، يمتدُّ إلى عامين آخرين، وكان قد خاض مباراته الأخيرة معه، ديسمبر 2024، قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا، ثم إلى برشلونة الموسم الماضي.