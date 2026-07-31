ليل يجدّد عقد بن طالب حتى 2028

جدَّد نادي ليل الفرنسي، الخميس، عقد الجزائري نبيل بن طالب، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2028.

وقال بن طالب «31 عامًا» في تصريحاتٍ لموقع النادي: «متحمِّسٌ للغاية لمواصلة مسيرتي في ليل. كان من المهم جدًّا بالنسبة لي البقاء هنا. النادي ورئيسه وأنا نتشارك الأهداف نفسها، فنحن عازمون على تحقيق إنجازاتٍ عظيمةٍ».

وأضاف: «البقاء في ليل خيارٌ منطقي تمامًا بالنسبة لي، نظرًا لأن هذا النادي منحني فرصة مواصلة لعب كرة القدم. فخورٌ جدًّا بذلك، وأتوق للانضمام مجدَّدًا إلى الفريق، والبدء بالعمل مع الجهاز الفني الجديد».

من جهته، أوضح أوليفييه ليتانج، رئيس النادي، أنهم كانوا يريدون مجدَّدًا الاعتماد على موهبة بن طالب، وشخصيته المميَّزة خلال الأعوام المقبلة، فإلى جانب كونه لاعبَ كرة قدمٍ متميِّزًا وقائدًا داخل الملعب وفي غرفة الملابس، يتمتَّع الجزائري بعلاقةٍ وثيقةٍ مع ناديه ومدينته.

واستطرد: «يُجسِّد بن طالب قيمًا عزيزةً علينا، لا سيما قيم العمل الجاد، وبذل أقصى الجهد، والوفاء. ينبغي أن تكون قوة شخصيته ومثابرته مثالًا يحتذى به لنا جميعًا».

وتكوَّن اللاعب في فرق الشباب بنادي ليل، وواصل مسيرته الكروية في إنجلترا مع توتنام، ونيوكاسل، ثم شالكة الألماني قبل أن يخوض أولى مبارياته في الدوري الفرنسي مع أنجيه.

وفي 2023، عاد بن طالب إلى ناديه الأم، واستمتع بموسمٍ ناجحٍ هناك قبل أن يبتعد بسبب أزمةٍ قلبيةٍ، لكنْ بعد جراحةٍ، وفترة نقاهةٍ طويلةٍ، عاد إلى أرض الملعب مجدَّدًا.

وبرز بن طالب في الموسم الماضي بوصفه لاعبًا أساسيًّا في خط الوسط بفضل مهاراته الفنية الاستثنائية، وتمريراته الطويلة، وقيادته، لذا تم استدعاؤه للمنتخب الجزائري لخوض كأس العالم 2026، وشارك في جميع مبارياته الأربع التي توقَّفت عند دور الـ 32.