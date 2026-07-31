«ظروف شخصية» تؤجل انتقال نجم المونديال

أرجأ الرأس أخضري جوسيمار جوزيه إيفورا دياز المعروف بـ«فوزينيا»، الذي لعب دورًا رئيسًا في الظهور التاريخي لفريق بلاده خلال كأس العالم 2026، وصوله إلى تشيلي للتوقيع مع نادي كولو كولو بسبب «ظروف شخصية»، وفقًا ما كشفه المدير الرياضي للنادي.

وقال خايمي بيسارو، المدير الرياضي لكولو كولو للصحافيين: «طُلِب منح فترة إضافية لمعالجة بعض الأمور الشخصية، وسنحصل قريبًا على أخبار بشأن موعد سفره».

وأوضح بيسارو أن إجراءات الهجرة كانت أيضًا من بين أسباب التأخير، وأن النادي وافق على طلبات «فوزينيا» للسماح له بتسوية أموره الخاصة.

وأثار التأخير تكهنات في الصحافة التشيلية، إذ أفادت بعض التقارير أن «فوزينيا» يجري محادثات أيضًا مع نادي نهضة بركان المغربي.

وأعلن أنيبال موسا، رئيس مجلس إدارة نادي كولو كولو التشيلي، التعاقد مع الحارس البالغ 40 عامًا، الجمعة الماضي، قبل تأكيده لاحقًا على أن اللاعب سيصل إلى تشيلي فجر الجمعة.

وبرز «فوزينيا» في مونديال 2026 بتصديات بطولية، أبرزها في التعادل السلبي أمام إسبانيا التي تُوجت لاحقًا باللقب، وفي الخسارة أمام الأرجنتين، وصيفة البطولة بعد التمديد 2ـ3 في الأدوار الإقصائية.

وينتقل حارس المرمى الرأس أخضري، إلى تشيلي قادمًا من نادي شافيش في الدرجة الثانية البرتغالية.

وعلى الرغم من أنه لم يوقع أول عقد احترافي في مسيرته حتى بلغ 26 عامًا، فقد لعب أيضًا في قبرص وسلوفاكيا ومولدوفا وأنجولا، وأكسبه أداؤه في كأس العالم شهرة عالمية واسعة، إذ ارتفع عدد متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» من 50 ألفًا إلى أكثر من 29 مليون متابع.