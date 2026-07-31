السبت.. يايسله يدشن رحلته من إسبانيا

ينتظر أن يدشن الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم المستقيل أخيرًا، رحلته مع نيوكاسل يونايتد، السبت، بحسب وكالة «الأثليتيك»، الجمعة.

وذكرت الوكالة أن يايسله سيطير رفقة نيوكاسل إلى معسكر الفريق الخارجي في مدينة لا مانجا في إسبانيا، السبت.

وجاء تعيين يايسله خلفًا للإنجليزي إيدي هاو، الذي أبدى رغبته بالرحيل عن رأس الجهاز الفني بعد 5 أعوام.

وكشفت الوكالة، أن هاو طلب من إدارة ناديه، بعد وقت قصير من بداية المعسكر الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد، مغادرة النادي، وفضل البقاء حتى الاتفاق مع مدرب يخلفه في منصبه.

من جهتها، أوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الجمعة، أن يايسله كان أحد الخيارات لخلافة إيدي هاو، في قائمة مختصرة شملت عددًا قليلًا من المدربين.

ويأتي الإيرلندي الشمالي كيران ماكينا، مدرب ايبسويتش تاون السابق، ضمن الخيارات التي نظر إليها نيوكاسل قبل التوجه إلى يايسله.

ورفض ماكينا، 40 عامًا، تولي تدريب نيوكاسل، لرغبته بأخذ راحة من التدريب.