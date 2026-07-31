من هو لورينتز روزييه لاعب أبها الجديد؟

أبصر لورينتز روزييه، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم الجديد، النور في 14 أغسطس 1998 بمدينة جونيس الفرنسية.

بدأ ممارسة كرة القدم في سن السادسة ضمن نادي سان بريس إف سي المحلي، انتقل بعدها إلى فرق أخرى مثل إف سي بورجيه بين 2009 و2010 ثم إيه إيه إس سارسيل بين 2010 و2013 حيث شارك في فئة الشباب وتدرب أيضًا ضمن أكاديمية كلير فونتين، في 2013 وقع عقدًا لمدة ثلاثة أعوام مع كان، لكنه غادره بعد موسمين بسبب خلافات قبل العودة إلى سان بريس إف سي، حيث لعب مع الفريق الأول في سن تحت 19 عامًا.

تابع روزييه مسيرته مع رديف باريس إف سي في موسم 2016ـ2017 حيث خاض 19 مباراة وسجل 4 أهداف في الدرجة الثالثة كما شارك مع فريق تحت 19 عامًا.

انتقل بعدها إلى رديف سوشو في 2017ـ2018 ولعب 24 مباراة وسجل 3 أهداف، في صيف 2018 انتقل إلى فيتوريا جيماريش البرتغالي وبدأ مع الفريق الاحتياطي حيث شارك في 45 مباراة وسجل 5 أهداف وخاض أول مباراة احترافية له في 23 سبتمبر 2018 ضمن دوري الدرجة الثانية البرتغالي أمام ليكسويس.

في صيف 2020 انتقل إلى إستوريل برايا، حيث أمضى ثلاثة مواسم خاض خلالها 71 مباراة في الدوري وسجل 5 أهداف وأسهم في صعوده واستقراره بالدرجة الأولى.

في 18 يوليو 2023 وقع عقدًا لمدة عامين مع فورتونا سيتارد الهولندي حيث خاض 61 مباراة وسجل 4 أهداف على مدار موسمين في الدوري والكأس.

انتقل في 27 أغسطس 2025 إلى نادي الحزم السعودي كلاعب حر وشارك في 31 مباراة بالدوري وسجل هدفًا واحدًا خلال موسم 2025ـ2026، في 28 يوليو 2026 أعلن نادي أبها تعاقده معه بعقد لمدة عامين كلاعب حر لتعزيز خط الوسط الدفاعي.

يبلغ طول روزييه 190 سم ووزنه 82 كجم ويلعب في مركز الوسط الدفاعي ويفضل استخدام القدم اليمنى.