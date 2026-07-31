كاسيميرو : جئت من أجل ميسي

اعترف البرازيلي كاسيميرو، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، سبب قدومه الرئيس، وذلك خلال تقديمه لاعبًا جديدًا في الفريق.

وقال لاعب ريال مدريد الإسباني السابق عن قائد فريقه الجديد: «بالطبع، إذا كنت هُنا، فذلك بسبب ميسي، ومن أجل مساعدته ومساعدة إنتر ميامي».

وأضاف كاسيميرو :«أريد الاستمتاع باللعب إلى جانبه، ومساعدته على الفوز، وجعله أكثر عظمة».

وأشار كاسيميرو إلى أنه يتطلع إلى اللعب إلى جانب ميسي بدلًا من مواجهته، بعد أعوام من الصراع بينهما في مباريات الـ«كلاسيكو» الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، متابعًا :«أعرف أنه من المستحيل إيقافه، لم أنجح في ذلك أبدًا. كنت دائمًا بحاجة إلى مساعدة زملائي في الفريق، وبعد حصتين تدريبيتين معه فقط، بات واضحًا بالفعل أنه من المستحيل إيقافه».

وانتقل كاسيميرو إلى الدوري الأمريكي بعد أربعة أعوام قضاها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وخاض بالفعل دقائقه الأولى مع إنتر ميامي خلال الفوز على مونتريال 1ـ0 السبت الماضي.

وغاب ميسي عن تلك المباراة بعد أقل من أسبوعين من خسارة منتخب بلاده نهائي كأس العالم 2026، أمام إسبانيا.

وبدا خورخي ماس، الشريك الإداري المالك لنادي إنتر ميامي، سعيدًا أثناء تسليمه كاسيميرو القميص الوردي للفريق، نافيًا وجود أيّ مخالفة في التعاقد معه، على الرغم من التحقيق الذي تجريه رابطة الدوري الأمريكي للعبة بشأن احتمال حدوث تفاوض غير مشروع في الصفقة.

ويركز التحقيق على نظام حقوق الاكتشاف المعمول فيها في الدوري الأمريكي، والذي يتعيّن على النادي الحصول عليه قبل بدء التفاوض مع بعض اللاعبين البارزين، وكان اسم كاسيميرو مدرجًا على قائمة نادي لوس أنجليس جالاكسي.

وعن ذلك، أشار ماس إلى أنه تواصل مع النادي المنافس قبل بدء المفاوضات مع اللاعب البرازيلي، مكملًا :«القواعد هي القواعد، وقد التزمنا بها حرفيًا، مؤكدًا على أن إنتر ميامي لم يفتح أيّ محادثات مع كاسيميرو أو ممثليه قبل التواصل مع لوس أنجليس جالاكسي».