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رحلة جديدة

2026.07.31 | 02:58 pm
قُدم البرازيلي كاسيميرو، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، إلى جماهير النادي رسميًا، ليبدأ رحلة جديدة في الملاعب (المركز الإعلامي ـ إنتر ميامي)
رحلة جديدة

رحلة جديدة

رحلة جديدة

رحلة جديدة

رحلة جديدة