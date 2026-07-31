شميت يخلف كلوب في ريد بُل

أعلنت شركة رد بُل، عن اختيارها روجر شميت، رئيسًا لإدارة كرة القدم العالمية، ليحل في هذا المنصب بدلًا من يورجن كلوب، الذي عُيّن مدربًا للمنتخب ‌الألماني الأول أخيرًا.

وأوضحت شركة ​مشروبات ‌الطاقة ⁠النمساوية ​أن شميت صاحب الـ59 عامًا، سيتولى إدارة أنشطة كرة القدم العالمية بدءًا من أكتوبر المقبل.

وتولى شميت في ⁠السابق تدريب فريق رد ‌بول ‌سالزبورج، وباير ​ليفركوزن، وبكين ‌جوان، وأيندهوفن، وبنفيكا.

وعين ‌كلوب، مدرب ليفربول وبوروسيا دورتموند السابق، مدربًا لألمانيا في 24 يوليو الجاري.

وتمتلك رد بول أندية في ألمانيا ⁠وأمريكا والبرازيل والنمسا، من بينها رازن بال شبورت لايبزيج، ورد بول سالزبورج، ونيويورك رد بولز.

كما تمتلك الشركة حصة في نادي باريس ​المنافس ​في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.