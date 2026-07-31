بروس يترك جنوب إفريقيا

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، الجمعة، عدم رغبة البلجيكي هوجو بروس، مدرب المنتخب الأول، في تجديد عقده بعد انتهاء مدته يوليو الجاري.

وتولى بروس صاحب الـ74 عامًا، مهمة تدريب منتخب جنوب إفريقيا منذ مايو 2021، وقاده ‌إلى تحقيق ​الميدالية ‌البرونزية ⁠في ​كأس الأمم الإفريقية ⁠2023، إضافة إلى التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في كأس العالم 2026، قبل أن يودع البطولة من دور الـ 32 بالخسارة أمام كندا.

وكشفت تقارير صحافية جنوب إفريقية ⁠أن الاتحاد المحلي للعبة ‌عرض على بروس تمديد ​عقده حتى ‌نهاية كأس الأمم الإفريقية 2027ـ، يوليو المقبل، لكنه قرر اعتزال التدريب كما كان قد ألمح إلى ذلك ‌قبل انطلاق كأس العالم.

وأصبح بروس أكبر مدرب يفوز بمباراة ⁠في ⁠كأس العالم عن عمر 74 عامًا و75 يومًا، عندما تغلب فريقه على كوريا الجنوبية في المباراة الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات.

وتستعد جنوب إفريقيا لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، وتستهل مشوارها باستضافة غينيا نهاية سبتمبر ​المقبل.

وتضم ​مجموعتها أيضًا كينيا، إحدى الدول المضيفة للبطولة وإريتريا.