الإبعاد المونديالي سلاح بالمر في الموسم الجديد

أوضح كول بالمر، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، أنه يملك ما يثبته خلال الموسم الجديد، بعد استبعاده من تشكيلة إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2026، ممتدحًا في الوقت ذاته الإسباني شابي ألونسو، مدرب «البلوز» الجديد.

وقال بالمر خلال جولة تشيلسي التحضيرية للموسم الجديد في مدينة سيدني الأسترالية: «يشبه الأمر أيّ موقف آخر، فعندما يخبرك أحدهم بشكل أو بآخر أنك لست جيدًا بما يكفي لدخول التشكيلة، فإنك تفكر: حسنًا، سأعمل بجهد أكبر».

وعلى الرغم من مرارة الغياب عن مشوار إنجلترا، الذي انتهى بالمركز الثالث، استفاد بالمر من عطلة صيفية، استمرت سبعة أسابيع، ما جعله يشعر أنه «منتعش» ومتحمس للعودة إلى المنافسات، خاصة بعدما دخل تشيلسي حقبة جديدة بقيادة ألونسو.

وعن ذلك أضاف بالمر: «هو وجهازه الفني رائعون. إنهم بمثابة نَفَس جديد لنا لاعبين من خلال أفكارهم وأسلوبهم. لذا، نحن نستمتع بالأمر»، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاقد مع مورجان روجرز، لاعب أستون فيلا، الذي تربطه معه علاقة صداقة قوية، متابعًا: «يعرف الجميع مدى جودته، ومن الواضح أنه أحد أفضل أصدقائي، لذا أنا سعيد جدًا بهذا الأمر. أعتقد أننا لاعبان مختلفان. أقوى مني بدنيًا، سواء بالكرة أو من دونها، ويحب الانطلاق إلى الأمام، أما أنا فأحب التمرير وصناعة اللعب، لذا أعتقد أننا نستطيع اللعب معًا بشكل جيد».

واستهل تشيلسي حقبة ألونسو بفوز على وسترن سيدني واندررز الأسترالي 6ـ4، الثلاثاء الماضي، ويستعد لمواجهة مواطنه توتنام في سيدني، السبت المقبل.