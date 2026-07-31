هاميلتون يتفاءل بالنصف الثاني من «فورمولا 1»

ينظر البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، بإيجابية إلى الجزء الأول من موسم الفورمولا 1، ويتوقع تقديم أداء أقوى بكثير خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

وقال هاميلتون، في تصريح صحافي، نقله موقع «موترسبورت» العالمي المتخصص في رياضة السيارات والمحركات : «كان النصف الأول من الموسم رائعًا، لأنه خلال تلك الفترة كنا على الأرجح متأخرين بفارق 0.3 إلى 0.4 ثانية من ناحية السرعة وقوة المحرك على الخطوط المستقيمة، أعلم أن الجميع في الفريق عملوا بجد كبير من أجل جلب تحديثات تساعدنا على تقليص هذا الفارق، جلبنا قطعًا جديدة تقريبًا في كل عطلة نهاية أسبوع للسباقات، نأمل أن يصل المزيد من التحديثات في النصف الثاني من الموسم، وأن نواصل التطور، أعتقد أن النصف الثاني من الموسم سيكون أقوى، عادةً ما يكون القسم الثاني من الموسم أفضل بالنسبة لي».

ويعيش السائق البريطاني واحدة من أكثر فتراته تنافسية منذ وقت طويل خلال موسمه الثاني مع فيراري، ويحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم، على الرغم من تحقيقه فوزًا واحدًا فقط حتى الآن، لكنه تمكن من إنهاء كافة السباقات ضمن المراكز الـ6 الأولى.

ويبتعد هاميلتون حاليًا بفارق 50 نقطة عن الإيطالي أندريا كيمي أنتونيللي، سائق مرسيدس، متصدر البطولة.

وحدثّت فيراري سيارة SF-26، بشكل منتظم خلال الجزء الأول من موسم «فورمولا 1»، في محاولة لتقليص الفارق مع مرسيدس.