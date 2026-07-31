الخليج يدرس إعارة منشي

تدرس إدارة نادي الخليج طلبًا رسميًا من نظيرتها في الأخدود لاستعارة بدر منشي، لاعب وسط فريقها الأول لكرة القدم.

وكشف لـ«الرياضية» مصدر خاص عن أن إدارة الخليج لا تمانع مبدئيًا انتقال منشي بنظام الإعارة، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وفي ملف التعاقدات، لا تزال إدارة الخليج بانتظار نتائج الفحوص الطبية الخاصة بالمهاجم موسى بارو، التي ستحدد بشكل نهائي استمرار المفاوضات من عدمها، كما تسعى الإدارة إلى تخفيض المطالب المالية للاعب، بعدما طلب راتبًا يبلغ 3 ملايين دولار.

وكان الخليج قد اختتم أخيرًا معسكره الإعدادي في هولندا، الذي استمر ثلاثة أسابيع، وخاض خلاله أربع مباريات، شهدت مشاركة المحترفين الأجانب الجدد ضمن برنامج الإعداد للموسم المقبل.